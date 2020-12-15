РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Сотрудники ГИБДД в Подольске 16 декабря проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», инспекторы проверят транспортные средства на наличие кресел, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует, что 16 декабря 2020 года будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». При перевозке детей необходимо обязательно использовать детские удерживающие устройства», - говорится в сообщении.

В настоящее время остается проблема не только отсутствия детских удерживающих устройств в автомобилях, но и непонимания важности выбора ДУУ в зависимости от возраста, роста и веса ребенка.