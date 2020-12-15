РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Стали известны победители конкурса рисунков «Зимний парк», который проходил в Instagram-аккаунте люберецких парков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В возрастной группе от 2 до 6 лет первое место у Данилы Карева, второе - у Ивана Искулова, третье - у Ильи Елдашева. Также в этой возрастной группе дополнительный приз получит самая юная участница конкурса Валя Молчанова-Скорина. В возрастной группе от 7 до 10 лет первое место у Евы Быстраковой, второе - у Юлии Кругловой, третье - у Виктории Артищевой», - говорится в сообщении.

В возрастной группе 11 лет и старше первое место у Людмилы Илькаевой, второе - у Валерии Богданович, третье - у Антона Соломатина. Также в этой возрастной группе специальный приз у Оксаны Васильевой.