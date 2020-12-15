РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства участвуют 40 педагогов образовательных учреждений Люберец, сообщила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

«Открытие муниципального этапа конкурса «Педагог года - 2021» состоялось 11 декабря. Оно прошло в дистанционном формате. 40 целеустремленных, творческих и молодых педагогов изъявили желание подняться на новую ступень профессионального мастерства, понимания своей высокой и значимой миссии», - пояснила Бунтина.

Она также пожелала участникам достойно пройти все испытания и получить бесценный опыт, который пригодится им в жизни и профессии.

По словам Бунтиной, все этапы конкурса пройдут дистанционно. Финал планируется провести 26 января 2021 года.