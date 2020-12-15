РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове за сутки выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 3 925 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 392 случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 130 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 540 человек. Выздоровели и выписались 92 219 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3 925 (+20)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.