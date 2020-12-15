РИАМО - 15 дек. Многие жители страны, которые получили годовые бонусы по вкладам, рассчитывают также на «праздничные» условия, чтобы сэкономить или немного заработать, но российские банки не поддержали этот вопрос в 2020 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На этот раз традиция «новогодних» вкладов была поддержана не всеми крупными российскими банками, а предложенные проценты оказались гораздо скромнее, чем год назад, согласно опросу крупнейших российских банков и информации на их сайтах», —​ говорится в сообщении.

Как уточнил аналитик БКС Егор Дахтлер, из 35 крупных банков новогодние вклады для своих клиентов ввели только 12. Из-за снижения доходов россиян кредитные организации не могут активно наращивать розничное кредитование, поэтому «лишние» деньги им не нужны.

Он добавил, что 2021 году все может вернуться в привычное русло и банки снова будут предлагать клиентам «праздничные» условия во вкладам. Но только в том случае, если под конец года не случится форс-мажоров.