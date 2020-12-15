РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В этом году пять муниципальных учреждений дополнительного образования Люберец, участвующих в национальном проекте «Культура», оснастили 66 новыми музыкальными инструментами, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы расположены десять муниципальных учреждений дополнительного образования. Из них детские школы искусств №№2, 3, 4 и 5, а также детская хореографическая школа вошли в число образовательных учреждений культуры Московской области, отобранных для участия в национальном проекте «Культура», - сказал Ружицкий.

По его словам, в 2020 году данным учреждениям дополнительного образования было поставлено десять аккордеонов, 16 баянов, пять роялей, 35 пианино на общую сумму 50 миллионов рублей.

Он пояснил, что нацпроект разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Проектом предусмотрено оснащение учреждений новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.