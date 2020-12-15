РИАМО - 15 дек. Интересные маршруты доступного туризма, объекты инклюзивного спорта и реабилитации обсудят 17 декабря на всероссийском онлайн-форуме «Доступная среда и туризм», сообщается на сайте мероприятия.

«Форум «Доступная среда и туризм» станет местом встречи для тех, кто ежедневно делает шаг навстречу людям с особыми потребностями. Перед Вами выступят амбассадоры проекта «Карта доступного туризма России» и своим примером покажут, что нет ничего невозможного», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия запланировано обсудить роль и стратегию государственной поддержки в развитии доступной среды и туризма в России, актуальность создания единой карты объектов инклюзивной инфраструктуры, роль волонтерского движения в формировании доступной среды, лучшие проекты в сфере социального предпринимательства, актуальные кейсы создания интерактивных платформ по доступной среде.

Проведение форума также посвящено запуску новой всероссийской интерактивной платформы, разработанной корпорацией «Синергия» совместно с общественным деятелем, членом Общественной палаты России Сергеем Бурлаковым при поддержке Федерального агентства по туризму России.

Площадка «Доступный туризм России» будет аккумулировать все объекты доступной инфраструктуры как в сфере туризма, так и городской среды.​

Зарегистрироваться на форум можно на сайте https://dostupny-tourism.ru/.