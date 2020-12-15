РИАМО - 15 дек. Закрытие полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском округе Подмосковья является одним из важных символов того, что Подмосковье идет по пути построения современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

В Волоколамском округе закрыли полигон «Ядрово». Таким образом, все городские свалки в Московской области будут закрыты в 2020 году.

«Полигон «Ядрово» — это полигон, с которым я хорошо знаком. Когда там стоял запах, я несколько дней провел в Волоколамске и знаю, как пахнет полигон, когда он эксплуатируется с нарушениями. Мы проводили общественные штабы в Волоколамске, проводили общественные инспекции с людьми и вместе с голландскими инженерами изучали особенности дегазации полигона», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что в тот момент правительство Подмосковья, в котором Кузнецов работал, стало «вынужденным специалистом по дегазации». Все работали над тем, чтобы запах от полигона исчез как можно скорее.

«Сегодня полигон закрывается, и это один из важных символов того, что Московская область идет по пути построения современной системы обращения с ТБО. Это вызов времени, который уже дальше нельзя было откладывать. И крайне важная веха для всей московской агломерации», — подчеркнул Кузнецов.

Он пожелал властям Подмосковья удачи в этой работе и построении такой системы работы с отходами. Руководитель Исполкома ОНФ выразил уверенность, что правительство Московской области справится с этой задачей и работа будет завершена в самое ближайшее время.

По нацпроекту «Экология» на рекультивацию полигонов в Московской области в 2020-2021 годах выделяются серьезные средства — почти 12 миллиардов рублей.

С 30 декабря этого года весь мусор будет направляться на комплексы по переработке отходов, которые построены в короткие сроки и соответствуют самым требовательным экологическим стандартам.