Чтобы создать новогоднюю атмосферу, принято наряжать елки, развешивать гирлянды по всей квартире и покупать свитеры с оленями. Отбросить проблемы и настроиться на позитивный лад перед праздниками также можно и с помощью книг, наполненных волшебством, теплом и романтикой. РИАМО и сеть «Читай-город» составили подборку актуальных произведений о любви, историй с рождественским духом и увлекательных фэнтези-романов.

Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал»

Трогательные истории американской писательницы Фэнни Флэгг любят читатели по всему миру. Проникнуться рождественским духом можно с помощью романа об одиноком человеке Освальде, который, узнав о смертельном диагнозе, уезжает из холодного сырого Чикаго на юг, в гостеприимный городок Затерянный Ручей. Здесь герою предстоит встретить свое последнее Рождество. Но не все так плохо! Освальд знакомится с необычными жителями этого места, становится главной фигурой местной светской жизни и помогает обездоленной малышке Пэтси Кейси. И чем ближе праздник, тем больше странных сказочных событий происходит с героем и его новыми знакомыми.

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Мона Кастен «Начни сначала»

Интересная новинка в жанре Young Adult от Моны Кастен понравится поклонникам увлекательных романов о любви. «Начни сначала» – история юной Элли Харпер, которая сбегает из родительского дома, чтобы поступить в колледж. Девушка знакомится с местным красавчиком Кейденом и становится его соседкой по квартире. У парня есть всего три правила: не болтать о девчачьих штучках, не обсуждать многочисленные интрижки Кейдена и главное – не влюбляться друг в друга. Элли соглашается на эти условия, но удастся ли героине их не нарушить?

Тилли Коул «Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть»

Еще одна трогательная история, которой можно посвятить несколько уютных декабрьских вечеров, – роман Тилли Коул «Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть». Поппи и Руне мечтают всегда быть вместе и дают друг другу клятву не расставаться, но у судьбы свои планы. Руне приходится уехать в Норвегию вместе с семьей. Поппи обещает ждать. Спустя два года, когда герой наконец возвращается, возлюбленная почему-то не хочет его видеть. Что случилось, и как Поппи и Руне смогут справиться с серьезным испытанием?

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Салли Руни «Нормальные люди»

Критики заслуженно называют бестселлер «Нормальные люди» молодой ирландской писательницы Салли Руни современной классикой. BBC Three и американская платформа Hulu даже сняли

по его мотивам сериал, быстро завоевавший популярность. Банальный на первый взгляд сюжет о всеобщем любимчике и скромной тихоне оказывается серьезной драмой о первой любви и историей о том, как один человек может изменить жизнь другого. Между Коннеллом и Марианной встают боязнь осуждения со стороны сверстников, неумение героев открыто выражать свои чувства, внутренние травмы и даже социальное неравенство.

Джоджо Мойес «Дарующий звезды»

Признанный мастер романтической прозы Джоджо Мойес и автор бестселлера «До встречи с тобой» радует читателей новой историей, основанной на реальных событиях, о пяти необыкновенных женщинах-библиотекарях. Действие книги «Дарующий звезды» разворачивается в США в 1937 году. Элис стремится вырваться из душной атмосферы родительского дома в Англии и выходит замуж за красивого американца Беннета Ван Клива, но понимает, что снова оказалась в ловушке. Чтобы хоть как-то развеяться, девушка устраивается на работу в необычную библиотеку по программе Элеоноры Рузвельт. Элис вместе с новыми подругами доставляют книги в самые отдаленные уголки горных районов Кентукки.

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Анна Джейн «Влюбленная ведьма. Книга 2»

Анна Джейн представляет продолжение романтической истории о дерзкой старшекурснице, решившей во что бы то ни стало завоевать сердце своего неприступного преподавателя в университете. Тане Ведьминой удалось покорить Олега Владыко – герой так старательно притворялся партнером предприимчивой девушки, что сам не заметил, как по уши в нее влюбился. Но счастью возлюбленных мешают гордость, чужая зависть, ложь, месть, а преподавателю и вовсе грозит смертельная опасность. Таня готова на все, чтобы спасти жизнь Олега и их отношения.

Эмма Скотт «Дотянуться до звезд»

Возможно ли влюбиться в человека, просто прочитав его стихи? Главная героиня книги «Дотянуться до звезд» уверена, что можно. Поэзия Коннора покорила сердце девушки, ей кажется, что она наконец-то нашла родственную душу. Но откуда тогда тяга к высокомерному и угрюмому Уэстону? Ситуацию с любовным треугольником усложняет то, что оба парня отправляются в армию, в горячую точку, и вернуться сможет лишь один из них.

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Наталья Щерба «Часовой Ключ»

Чтобы добавить немного волшебства в свою жизнь, достаточно погрузиться в интересный мир часодеев, где можно управлять временем. Культовое фэнтези Натальи Щербы о земной девочке Василисе и ее отце – влиятельном маге – придется по вкусу не только детям, но и взрослым, которым тоже нужны чудеса. Попав в страну часодеев, фей и лютов, Василиса окажется в центре опасной игры. Сможет ли она научиться управлять своими силами и спасти Землю?

Ася Лавринович «Любовь не по сценарию»

Книга Аси Лавринович – эффективная таблетка от плохого настроения и зимней хандры. Уютная история любви, которая пошла не по сценарию, рассказывает об Агнии Леманн, готовой на все, чтобы испортить жизнь ненавистному отчиму. Когда он просит падчерицу сходить на свидание с сыном своего партнера по бизнесу, Агния решает испортить встречу. На помощь ей приходит Вероника Колокольцева – девушка-катастрофа с даром попадать в неприятности и отпугивать симпатичных парней. Но есть одна проблема: парень, которого необходимо «отшить», – предмет мечтаний и первая любовь Вероники.

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Аликс Харроу «Десять тысяч дверей»

Увлекательная приключенческая история от лауреатки премии «Хьюго» Аликс Харроу – настоящая «исследовательская работа» о порталах и дверях. Фэнтези-роман «Десять тысяч дверей» рассказывает о сироте Январри, живущей в шикарном особняке под опекой мистера Локка. Однажды девушка находит странную книгу о загадочных дверях, ведущих в другие миры. Каждая страница открывает ей невероятную историю,

связанную с ее собственной судьбой.