РИАМО – 15 дек. Московские власти заявили, что размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас на территории Москвы действует ряд ограничений, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Так, представители группы риска и пенсионеры обязаны соблюдать домашний режим. Также 30% сотрудников столичных предприятий должны работать удаленно. Соблюдение антиковидных мер будет проверяться и по материалам из социальных сетей.

«Меры будут действовать до 15 января 2021 года», - говорится в сообщении.

За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции, в Москве - 5 418 случаев.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.