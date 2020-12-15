РИАМО - 15 дек. Серия родительских собраний в рамках проекта «Бесконфликтная школа» пройдет в формате онлайн в десяти муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Проект «Бесконфликтная школа» реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой с конца 2019 года. Пилотными муниципалитетами стали Сергиев Посад, Лобня, Балашиха, Королев, Подольск, Мытищи, Химки, Павловский Посад, Богородский округ и Люберцы.

«В рамках проекта специалистами Академии социального управления были разработаны и проведены специальные обучающие вебинары для руководителей школ и педагогов. Обучение в этом году уже прошли более 130 директоров из Сергиева Посада, Лобни и Балашихи, свыше 300 руководящих работников и 800 педагогов наших подмосковных школ», — сказала Мишонова.

Помимо обучения педагогов, в рамках проекта была запланирована серия обучающих родительских собраний, на которых специалисты научно-методического центра педагогической рискологии ИПР АСОУ — психологи и профессиональные медиаторы — расскажут родителям, как помочь ребенку, которого травят в школе.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы эти собрания прошли в очном формате, но пандемия нас вынудила провести обучение в формате онлайн-конференций. Первые родительские собрания уже прошли в Сергиевом Посаде, Лобне, Балашихе и Королеве. В общей сложности нам удалось охватить более 1 тысячи родителей и педагогов. Планируем, что до конца года обучение пройдут еще не менее 2 тысяч человек», — добавила детский омбудсмен.