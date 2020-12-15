РИАМО - 15 дек. За последние сутки в Подмосковье после коронавирусной инфекции выздоровели 997 человек, общее число вылеченных достигло 92 219, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 1392 новых случая коронавируса. Общее число случаев инфицирования на текущий момент достигло 130 697.

Всего за пандемию в области скончались 2540 человек, из них 35 — за минувшие сутки.

В Подмосковье обязательно нужно носить маски в общественных местах и транспорте для профилактики Covid-19, а еще рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.