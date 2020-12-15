РИАМО - 15 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова и жители закрыли мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском округе, таким образом, в регионе в 2020 году будут закрыты все городские свалки, на смену им придут комплексы по переработке отходов, передает корреспондент РИАМО.
Губернатор подчеркнул, что благодаря федеральной программе власти региона получают очень серьезную поддержку по этой работе. Он также поблагодарил жителей за разделение мусора: в этом году на полигоны привезли на 2 миллиона тонн отходов меньше.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова добавила, что в 2021 году полигон «Ядрово» становится в проектирование на рекультивацию.
«За закрытым теперь забором находится большая масса отходов. Для того, чтобы грамотно привести и вернуть в оборот участок, надо пройти большое количество инженерных и научных баталий. И потом провести грамотную работу. Наша задача - рекультивировать объект», - добавила Радионова.
Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что до 1 апреля должен быть изготовлен проект рекультивации полигона, это позволит включить его в программу «Чистая страна».
«У нас есть полное понимание с владельцами полигона о том, что до 1 апреля должен быть изготовлен, пройти экспертизу проект рекультивации. В этом случае мы успеваем до 1 июня включить этот объект в программу «Чистая страна». Закрытие полигона - это только 50% работы. Дальше нам еще предстоит тяжелая и серьезная работа», - добавил Хромушин.
По его словам, работы по рекультивации «Ядрова» закончатся в 2022 году. Через 5-7 лет бывший полигон станет зеленым холмом. Там посадят деревья.
До начала программы рекультивации полигонов в регионе насчитывалось 39 мусорных свалок. Важно было закрыть эти полигоны, построить современную, экологически чистую индустрию переработки мусора на КПО. Московская область первой в стране ввела раздельный сбор мусора и начала планомерную работу по закрытию и рекультивации свалок.
По нацпроекту «Экология» на рекультивацию полигонов в Московской области в 2020-2021 годах выделяются серьезные средства – почти 12 миллиардов рублей. С 2018 года рекультивировали 10 полигонов, в том числе полигон «Кучино» в Балашихе.
С 30 декабря этого года весь мусор будет направляться на комплексы по переработке отходов, которые построены в короткие сроки и соответствуют самым требовательным экологическим стандартам.
Уже работают восемь комплексов переработки отходов в Серебряных Прудах и Зарайске, Рошале и Егорьевске, Клину и Кашире, Сергиевом Посаде и Коломне. До конца этого года в регионе будут 11 КПО.
Несколько лет назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переходу Подмосковья на раздельный сбор отходов. В прошлом году на вторичную переработку отправили около 1 миллиона тонн мусора.
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