РИАМО - 15 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова и жители закрыли мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском округе, таким образом, в регионе в 2020 году будут закрыты все городские свалки, на смену им придут комплексы по переработке отходов, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня символическая дата, мы, как и обещали жителям, закрыли полигон. Но всегда есть, к чему стремиться, - мы говорим про рекультивацию. У нас сейчас большая программа в рамках национального проекта по рекультивации полигонов. 10 уже закончили, в семи сейчас идет рекультивация, еще 14 - в проектировании», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что благодаря федеральной программе власти региона получают очень серьезную поддержку по этой работе. Он также поблагодарил жителей за разделение мусора: в этом году на полигоны привезли на 2 миллиона тонн отходов меньше.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова добавила, что в 2021 году полигон «Ядрово» становится в проектирование на рекультивацию.

«За закрытым теперь забором находится большая масса отходов. Для того, чтобы грамотно привести и вернуть в оборот участок, надо пройти большое количество инженерных и научных баталий. И потом провести грамотную работу. Наша задача - рекультивировать объект», - добавила Радионова.

Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что до 1 апреля должен быть изготовлен проект рекультивации полигона, это позволит включить его в программу «Чистая страна».

«У нас есть полное понимание с владельцами полигона о том, что до 1 апреля должен быть изготовлен, пройти экспертизу проект рекультивации. В этом случае мы успеваем до 1 июня включить этот объект в программу «Чистая страна». Закрытие полигона - это только 50% работы. Дальше нам еще предстоит тяжелая и серьезная работа», - добавил Хромушин.

По его словам, работы по рекультивации «Ядрова» закончатся в 2022 году. Через 5-7 лет бывший полигон станет зеленым холмом. Там посадят деревья.

До начала программы рекультивации полигонов в регионе насчитывалось 39 мусорных свалок. Важно было закрыть эти полигоны, построить современную, экологически чистую индустрию переработки мусора на КПО. Московская область первой в стране ввела раздельный сбор мусора и начала планомерную работу по закрытию и рекультивации свалок.

По нацпроекту «Экология» на рекультивацию полигонов в Московской области в 2020-2021 годах выделяются серьезные средства – почти 12 миллиардов рублей. С 2018 года рекультивировали 10 полигонов, в том числе полигон «Кучино» в Балашихе.

С 30 декабря этого года весь мусор будет направляться на комплексы по переработке отходов, которые построены в короткие сроки и соответствуют самым требовательным экологическим стандартам.

Уже работают восемь комплексов переработки отходов в Серебряных Прудах и Зарайске, Рошале и Егорьевске, Клину и Кашире, Сергиевом Посаде и Коломне. До конца этого года в регионе будут 11 КПО.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переходу Подмосковья на раздельный сбор отходов. В прошлом году на вторичную переработку отправили около 1 миллиона тонн мусора.