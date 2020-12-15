РИАМО - 15 дек. За минувшие сутки в Московской области выявили 1392 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 130 697 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в Подмосковье скончались 35 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за все время пандемии Covid-19 умерло 2540 человек.

При появлении первых симптомов ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт.

В регионе необходимо носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса. Лицам из групп риска по заражению Covid-19 рекомендовали не выходить из дома без особой нужды.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.