РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Главной новогодней елкой Подольска стала искусственная уральская сосна, доставленная в сквер Поколений во вторник, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Главным символом Нового года 2021 в городском округе станет искусственная уральская сосна высотой 22 метра», - говорится в сообщении.

Елку украсят макушкой «Роза ветров», 45 украшений-снежинок, бусы с подсветкой (260 погонных метров) и комплект освещения.

Ранее в отделениях МФЦ Подольска открылась почта Деда Мороза, на которую принимают письма детей.