РИАМО - 15 дек. На предыдущей неделе центр содействия строительству (ЦСС) при подмосковном правительстве получил на рассмотрение 13 проектов от крупного бизнеса и 20 от малого, таким образом, в регионе скоро появятся 33 новых коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В сегменте крупного бизнеса ЦСС окажет поддержку двум складам на 46,1 гектара из Истры, там смогут работать порядка 600 человек; промышленному объекту площадью 3,4 гектара из Мытищ», - говорится в сообщении.

Среди крупных объектов также есть теплица на 31,1 гектара и объект производства на 3,9 гектара в Богородском округе, сельхозпроизводство на 30,7 гектара в Раменском округе.

В числе объектов малого бизнеса - производственное и офисное помещение на 0,1 гектара, гостиница на 0,8 гектара, кафе на 0,2 гектара в Раменском округе.

Кроме того, в Истре построят торговый центр площадью 0,3 гектара, в Черноголовке - склад для размещения производственных строений и сооружений промышленности на 1,1 гектара.