РИАМО - 15 дек. Музейно-выставочный центр подмосковного Реутова возобновил работу в прежнем режиме, двери культурного учреждения были закрыты порядка двух месяцев из-за пандемии, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«13 декабря 2020 года истек срок действия ограничений, связанных с музеями Московской области. C 14 декабря музейно-выставочный центр возобновил работу в офлайн-режиме. , сотрудниками музея строго соблюдаются противоэпидемиологические меры защиты и дезинфекции», - говорится в сообщении.

Перерыв в работе культурных объектов в Реутове длился порядка двух месяцев.

Ранее в Подмосковье вводился запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев из-за пандемии коронавируса. При этом посетителям не были запрещены прогулки на территории музеев и усадеб.