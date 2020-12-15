РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В Мытищинской городской больнице на заседании круглого стола по лечению заболеваний, вызванных коронавирусом, рассмотрят терапию биопрепаратами, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«17 декабря в Мытищинской городской клинической больнице состоится 3-е заседание круглого стола по лечению заболеваний, вызванных Covid-19. Будет рассматриваться терапия биопрепаратами», - говорится в сообщении.

Круглые столы проводятся в рамках заключенного договора о сотрудничестве между Мытищинской ГКБ и Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени Евдокимова.

Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

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