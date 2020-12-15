РИАМО - 15 дек. В подмосковном Реутове в рамках вакцинации против сезонного гриппа прививку сделали почти 62 тысячи человек, что составило более 57% от общего числа проживающих в муниципальном образовании, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В результате проводимой прививочной кампании против сезонного гриппа среди населения Реутова в эпидемический сезон 2020-2021 годов вакцинацию прошли 61 894 человека, 15 591 из них – дети. План выполнен на 96,4%», - говорится в сообщении.

Вакцинация против гриппа продолжается. Жители могут привиться в городских поликлиниках по месту прикрепления.

«Вакцинация взрослого населения проходит в городских поликлиниках №1 (Гагарина, 4) и №2 (Юбилейный проспект, 17). Прививки детям сделают в детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и детском отделении поликлиники №2 (Юбилейный проспект, 17). Врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами - «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс», - отмечается в материале.

Получить консультацию по вопросам вакцинации жители могут у участкового терапевта или педиатра, а также в отделе эпидемиологии Центральной городской клинической больницы по телефону: 8(498)661-94-62.