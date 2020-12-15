РИАМО - 15 дек. Работа в условиях пандемии коронавируса сделала волонтеров партии «Единая Россия» сильнее и сплоченнее, сообщил руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев.

14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум с участием президента РФ Владимира Путина. В рамках мероприятия глава государства назвал волонтеров надежными бойцами, сердечными людьми и тружениками. Президент подчеркнул, что добровольцы ЕР - мощнейшая созидательная сила и будущее партии.

«Работа волонтерских штабов стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. По факту она разделилась на до и после пандемии. За последнее время мы, волонтеры, стали сильнее, сплоченнее, осознали, что бывают моменты, когда никто кроме нас. Конечно, пандемия рано или поздно закончится, но помогать жителям – было, есть и будет нашим призванием», - сказал Толмачев.

Он добавил, что полностью поддерживает слова президента о том, что волонтеры - будущее «Единой России», они всегда будут готовы прийти к тем жителям, кому не обойтись без помощи.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.