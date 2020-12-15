РИАМО - 15 дек. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев поддержал инициативу «Единой России», которая предложила стимулировать работодателей при трудоустройстве граждан, потерявших работу из-за пандемии, а также обучать безработных с последующим трудоустройством или открытием бизнеса.

14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум с участием президента РФ Владимира Путина, председателя партии Дмитрия Медведева, представителей власти и волонтеров. В ходе мероприятия прозвучало предложение утвердить федеральную программу партии, которая подразумевает профессиональное обучение людей, которые потеряли работу.

«Уже работающая в стране система переподготовки профессиональных кадров в системе службы занятости и ее широкое применение для лиц предпенсионного возраста, потерявших работу, показала свою эффективность как в Московской области, так и по стране», - сказал Голубев.

По его словам, распространение этих механизмов на граждан, оставшихся без работы в период пандемии, а также дополнительные меры по стимулированию работодателей однозначно дадут положительный результат.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.