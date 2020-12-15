РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи ученики гимназии №17 создали кормушки для птиц в рамках экоакции «Покорми птиц зимой», сообщается на странице контрольного управления муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Снежной зимой птицы, которые остаются зимовать в регионе, нуждаются в подкормке. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому некоторые особи самостоятельно не могут пережить зиму и погибают.

«В мытищинской гимназии №17 акция «Покорми птиц зимой» прошла в интерактивном формате - ребята дружно под чутким руководством педагога создали кормушки из вторсырья (картона) и корма для птиц. Присоединяйтесь к акции «Покорми птиц зимой» и вы сможете оказать посильную помощь природе и зимующим птицам!» - говорится в сообщении.

Птичья система терморегуляции устроена таким образом, что если нет пищи, то она функционирует плохо. Поэтому много птиц погибает морозными ночами, когда крошечное тельце не в состоянии согреться и замерзает.

«Сытая птица сохраняет тепло до утра. Восполнить энергию может только еда, которую трудно найти под снегом и льдом за короткий зимний день. Вот почему важно подкармливать наших пернатых соседей. Но делать это нужно правильно, чтобы вместо помощи птицам не причинить им вред», - уточняется в сообщении.