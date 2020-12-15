РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Неизвестные повредили машины, припаркованные на улице Шаталова в Подольске, один из них попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел возле дома №2 по улице Шаталова в микрорайоне Шепчинки 13 декабря. Неизвестные в районе 7:00 повредили пять припаркованных автомобилей.

На видео видно, что мужчина, шатаясь, ходит между припаркованных машин. Он повредил у одной из них механизм стеклоочистителя (дворники), после чего пропал из поля видимости камеры.

По словам жителя, вокруг машин ходили двое неизвестных и наносили каждой из них какие-то повреждения: отрывали зеркала, дворники, били.

«Я заметил это только в понедельник, 14 декабря. Думаю, что поврежденных машин больше, так как не все камеры мы еще проверили. В полицию пока не обращались. Надеемся найти вандалов собственными силами», - пояснил он.