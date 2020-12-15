РИАМО – 15 дек. Сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продлевают действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, теперь курьеры и водители, сотрудничающие с сервисами, смогут получить финансовую помощь до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Показатели заболеваемости по-прежнему высокие, и мы понимаем, как важна будет помощь партнерам в 2021 году» — говорится в сообщении.

Программа распространяется на партнеров, которые заразились коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими.

Поддержку продлевают из-за высоких темпов распространения коронавируса.

Фонд сформировали в марте 2020 года. Общая сумма, выделенная сервисом, составила 600 миллионов рублей. Она включает организацию пунктов дезинфекции для водителей, закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты и финансовую помощь для заболевших водителей и курьеров.