РИАМО - 15 дек. Для того, чтобы сходить на каток и не заразиться коронавирусом нужно выбрать подходящую погоду, а также соблюдать социальную дистанцию, считает мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

С наступлением зимы во всех российских городах открылись катки под открытом небом.

«Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее минус 15 градусов», – сказал Ачкасов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что при более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение дыхательных путей. Это может снизить защиту от патогенов.

Также нужно не забывать и о социальной дистанции.

«Самый большой контакт происходит не на льду, поскольку на площадке все рассредоточены и катаются, а в раздевалках и на получении коньков», - напомнил эксперт.​

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

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