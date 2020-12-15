РИАМО – 15 дек. ТРЦ «Европейский» в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей или временно закрыть до 90 суток за несоблюдение санитарных мер во время распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

В указанном торгово-развлекательном центре был проведен рейд на соблюдение мер по защите от коронавируса.

«Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», - говорится в сообщении.

Теперь руководство торгового центра вызвали в объединение административно-технических инспекций. За несоблюдение антиковидных мер юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, до 1 миллиона рублей, возможна также приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.