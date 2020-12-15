РИАМО - 15 дек. Московская область получила 134,8 миллиона рублей дополнительно на развитие сельского хозяйства, деньги можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Общий объем финансирования составит 6,74 миллиарда рублей. Эту сумму распределят между 34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов.

«Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий», - говорится в сообщении.

Основные направления господдержки сельхозпроизводителей в 2021 году: субсидии на приобретение техники и оборудования – запланировано около 100 миллионов рублей, улучшение жилищных условий жителей сельской местности, благоустройство территории – порядка 50 миллионов рублей.

А также частичная компенсация транспортных расходов предпринимателям, которые занимаются доставкой продуктов в сельскую местность – на эти цели в бюджете будет заложен почти 21 миллион рублей – это больше, чем в предыдущие годы.