РИАМО – 15 дек. На Новый год детям лучше не дарить сладости, гаджеты и игрушки, купленные в сомнительных магазинах, сообщила педиатр, эксперт ОНФ, председатель «Совета матерей России» Татьяна Буцкая.

По ее словам, перед Новым годом детям очень часто дарят сладкие подарки – в детсадах, школах, на работе у родителей. Из-за такого обилия сладкого у детей могут возникнуть аллергия, кариес и лишний вес.

«Сейчас каждый второй ребенок хочет в подарок смартфон. Не идите на поводу у собственного чада. Он еще успеет заработать гаджетозависимость. А вместе с ней — проблемы с нервной системой (агрессивность, раздражительность, гипервозбудимость), зрением и снижение успеваемости в школе», — сказала Буцкая в интервью aif.ru.

Также она посоветовала тщательно подойти к выбору места покупки подарка для ребенка. Подарки детям нужно покупать в тех магазинах, в которых могут предоставить сертификат на товары. ​