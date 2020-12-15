РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В поликлинике №2 Мытищинской городской клинической больницы открылся пункт вакации от новой коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Накануне в поликлинику поступила первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 50 доз.

«Вакцинация производится в филиале поликлиники на улице Юбилейной, дом 26. Работа кабинета вакцинопрофилактики организована с 8:00 до 19:00. Прививочный кабинет расположен на этаже с отдельной входной группой. Телефон: 8(495)926-76-93», - говорится в сообщении.

Вакцинация от Covid -19 производится в два этапа через 21 день. Перед прививкой пациент должен сдать ИФА-тест и пройти осмотр у терапевта на предмет противопоказаний.

Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.