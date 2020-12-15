РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Рабочие демонтировали незаконные информационные вывески с фасада дома на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Незаконные вывески в микрорайоне Климовск. Во вторник, 15 декабря, силами МБУ «ПКБ» проведены работы по демонтажу незаконных информационных вывесок, размещенных на фасаде дома №23 по улице Симферопольской», - говорится в сообщении.

Согласно административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа Подольск Московской области» все информационные вывески должны согласовываться с администрацией округа.