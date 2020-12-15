РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. Во вторник работники МБУ «Леспаркхоз» очистили автобусные остановки городского округа Мытищи от выпавшего снега, сообщается в Instagram-аккаунте МБУ «Леспаркхоз».

«Сегодня работниками МБУ «Леспаркхоз» организована уборка автобусных остановок, территорий парков и скверов от свежевыпавшего снега для обеспечения комфортного и безопасного перемещения жителей города», - говорится в сообщении.

В уборке снега задействована техника: 7 КДМ; 4 МТЗ 82; 3 МТЗ 320; 5 мини-тракторов; 2 амкодора.