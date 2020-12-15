РИАМО - 15 дек. Автоволонтеры партии «Единая Россия» в Подмосковье оказывают поддержку медикам, которым необходимо добираться до пациентов, а также людям на самоизоляции, нуждающимся в лекарствах и продуктах, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии в Московской области.

14 декабря «Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум с участием президента РФ Владимира Путина, председателя партии Дмитрия Медведева, представителей власти и волонтеров. Добровольцы обменялись лучшими практиками помощи больницам.

«В Подмосковье автоволонтеры принимают активное участие в работе волонтерских штабов: они доставляют врачей не только к пациентам, но и домой после тяжелых смен. А также привозят в больницы продукты и воду», — говорится в сообщении.

В апреле в рамках акции «Спасибо врачам» партия передала в пользование подмосковных медиков 12 легковых машин для работы в условиях пандемии коронавируса. Автомобили были закуплены на средства, сэкономленные от сокращения расходов ЕР.

Среди подмосковных добровольцев — руководитель волонтерского штаба Дубны, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии Павел Насонов. Несколько раз в неделю его транспортная компания безвозмездно предоставляет автобус, который доставляет врачей Дубненской городской больницы до пациентов.

«Волонтерский центр «Единой России» в Дубне продолжает оказывать поддержку всем нуждающимся. Добровольцы не только доставляют людям продуктовые наборы и лекарства, но и помогают медикам. В последнее время вызовы на дом участились», — сказал Насонов.

Он отметил, что в период пандемии количество нуждающихся в помощи растет.

«Среди них не только люди с хроническими заболеваниями и старшее поколение, но и заболевшие пациенты, сами врачи и медицинские работники. Оказывать содействие врачам сегодня — одно из важнейших направлений в работе штаба. Мы будем продолжать помогать до тех пор, пока это будет необходимо», — добавил Насонов.

Главврач Дубненской горбольницы Алексей Осипов поблагодарил волонтерский штаб «Единой России» за доставку лекарств, а также врачей к пациентам.

«За счет того, что доктора добираются до пациентов на машине, сокращается время, потраченное на вызов. Благодаря этому они справляются с нагрузкой и обслуживают обратившихся день в день», — сказал Осипов.

В число добровольцев также входит лидер балашихинских молодогвардейцев, член местного политсовета партии «Единая Россия» Алексей Егоров. С начала пандемии он принимает активное участие в оказании адресной помощи жителям, находящимся на самоизоляции. На собственном автомобиле он почти ежедневно развозит продуктовые наборы и медикаменты.

«Нельзя оставаться в стороне, когда кому-то требуется помощь. Помимо доставки продуктов и медикаментов, волонтеры оказывают консультации и различную помощь по дому. Балашиха большой город и очень, конечно же, выручает автомобиль. Особенно, когда нужна оперативная помощь», — отметил Егоров.

Секретарь местного отделения ЕР в Пушкинском округе Сергей Бабаченко подчеркнул, что во время пандемии системе здравоохранения нужна всесторонняя поддержка.

«Уже несколько месяцев силами партийного отделения «Единой России» и депутатского корпуса помогаем транспортом нашей Московской областной больнице имени профессора Розанова. Ежедневно ее врачам и медсестрам выделяются дополнительные автомобили для объезда пациентов и решения других задач. Нагрузка на докторов сегодня колоссальная, вызовов очень много и вопросы логистики, доставки медицинских специалистов к больным крайне важны», — сказал Бабаченко.

По его словам, особенно важны выезды к людям старшего поколения и другим представителям групп риска, для которых походы по поликлиникам крайне нежелательны.

«Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, помощь будем продолжать оказывать», — заключил Бабаченко.

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