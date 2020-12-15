РИАМО – 15 дек. По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, пять депутатов повторно заболели Covid-19, сообщает РИА Новости.

Переболели или находятся в больницах в общей сложности 157 депутатов.

«У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом», - сказал Володин.

Он добавил, один из заболевших - Артур Чилингаров.

В России за последние сутки выявили 26 689 новых случаев инфицирования коронавирусом.​

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.