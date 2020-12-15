РИАМО - 15 дек. Новогодние ярмарки начали работать на территории Московской области, к празднично украшенным палаткам гостей и жителей Подмосковья зазывают Дед Мороз и Снегурочка, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Одними из первых тематические новогодние ярмарки открыли в Волоколамском, Сергиево-Посадском, Дмитровском округах, а также в Мытищах, Истре, Клину, Красногорске, Протвине и Ивантеевке», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Производители из более 30 регионов страны представили широкий ассортимент продуктов, товаров повседневного спроса, изделий ремесленников и фермерскую продукцию.

«Сотни сельхозпроизводителей и фермеров из Подмосковья и соседних регионов на новогодних ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную и произведенную за сезон. На праздничный стол можно выбрать сыр из более 50 видов и сортов, приобрести овощи и фрукты, мясные деликатесы и рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, расписные пряники, коврижки и пастилу по сниженным ценам», — перечислил Воскресенский.

В рамках ярмарочных мероприятий проводятся мастер-классы по приготовлению новогодних блюд, росписи пряников, изготовлению снежинок и гирлянд, росписи фигурок и елочных игрушек, валянию игрушек, созданию композиций из ели и самодельных елочных игрушек.

Массовое открытие ярмарочных площадок начнется с 20 декабря — ярмарки откроют в 54 муниципалитетах. В преддверие встречи Нового года запланировано открытие 46 новогодних ярмарок, они продлятся до 31 декабря.

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