РИАМО - 15 дек. В столице запустили меры поддержки на основе предложений предпринимателей из сферы архитектуры, свыше 15 проектных компаний воспользовались мерами городской поддержки, сообщил заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кирилл Ильичев.

«Я точно могу сказать, что больше 15 проектных московский компаний получили субсидии по программе субсидиарной поддержки, которую я представлял», - сказал Ильичев в ходе дискуссии в рамках конференции Москомархитектуры.

Он отметил, что в этом году были сформированы несколько мер поддержки, которые планировали запустить только в следующем году, на основе предложений московских предпринимателей из сферы архитектуры.

«За этот год нам удалось включить меры поддержки и для компаний креативных индустрий. Есть возможность получить субсидии в департаменте, можно обращаться всем московским предпринимателям. Субсидии компенсируют затраты на обучение сотрудников, компенсируют затраты на продвижение своей продукции и многое другое», - добавил Ильичев.

По его словам, за любыми видами поддержки можно обращаться в департамент предпринимательства и инновационного развития города, а также в Агентство креативных индустрий.