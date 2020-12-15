РИАМО - 15 дек. Застройщик подал извещение об окончании строительства ледового тренировочного центра «Снегирь» в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Центр строят за счет инвестора по адресу: Новомосковский административный округ, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, участок 2. Общая площадь трехэтажного объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров.

«На основании поданного застройщиком извещения об окончании строительно-монтажных работ назначена проверка, которая завершится в конце января. Ввести в эксплуатацию ледовый каток планируется в первом квартале 2021 года», – говорится в сообщении.

В центре разместят два искусственных катка – полноразмерный площадью 26 метров на 56 метров и малый площадью 30 метров на 15 метров. Здесь также обустроят универсальные и тренажерные залы.

В центре будут проводить тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта – хоккею с шайбой, фигурному катанию, но и волейболу, баскетболу, сквошу. В свободное от тренировок время предполагаются массовые катания на коньках.

«Комитет уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам центра «Снегирь» в Марушкино привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавируса.