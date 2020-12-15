РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. Студенты из городского округа Мытищи будут помогать пожилым людям в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный Десант», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мытищинские студенты примут участие в трехдневном выезде в Электросталь с 21 по 23 декабря. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный Десант».

«Что нужно будет делать? Помогать пожилым людям, помогать в приюте. Условия: будем жить все вместе, утром расходиться по точкам, а вечера у нас будут самые веселые и уютные. Платить ни за что не придется, отправляемся все вместе на автобусе от Российского университета кооперации. Проживание, питание – все включено. От вас требуется только взять личные вещи, хорошее настроение и желание совершать хорошие дела», - говорится в сообщении.

Организаторы сообщают, что в состав команды войдут студенты, обучающиеся в Московской области и Москве, возраст - от 18 лет и старше. Акция организована Московским областным отделением МООО «РСО» и Главным управлением социальным коммуникаций Московской области.