РИАМО - 15 дек. Возгорание произошло в квартире дома по улице Краснобогатырской в столице, пожарные спасли одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Квартира загорелась по адресу: улица Краснобогатырская, дом 23. По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание личных вещей и мебели в однокомнатной квартире на площади 5 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры спасен один человек и передан для осмотра наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

В 12:42 пожар в квартире был локализован. Информация о пострадавших при возгорании не поступала.