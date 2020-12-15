РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец в период с 21 по 27 декабря осуществят контроль за оснащением транспортных средств тахографами, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также осуществления контроля за оснащением транспортных средств тахографами в период с 21 по 27 декабря 2020 года будет проведено профилактическое мероприятие «Тахограф», - говорится в сообщении.

За управление транспортным средством без тахографа (если такое устройство предусмотрено законом для данного вида транспорта) для водителей предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. За выпуск на линию ТС без тахографа для должностных лиц - от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Тахограф является прибором для учета времени, проведенного водителем за рулем, контролирующим режим труда и отдыха.