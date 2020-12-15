РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Жителям подмосковного Красногорска расскажут о новогодних мероприятиях в городских парках в проекта «Дед Мороз TV», сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, рады сообщить, что сегодня мы запускаем наше новогоднее телевидение - «Дед Мороз TV», - говорится в сообщении.

Маленькие помощники Деда Мороза – лиса, волк, лягушка, бычок, собака, белка и зайцы - расскажут все про новогодние праздники в парках и в резиденции Дедушки.

«Вы сможете принять участие в различных праздничных конкурсах и появиться на экране нашего новогоднего телевидения, узнаете, что вас ждет в наступающем году и не только!» - отмечается в материале.

Подробности можно узнать на сайте МАУК «Парки Красногорска» в разделе «Дед Мороз TV».

«В роли зверушек – артисты детского эстрадного музыкального театра «Забияки» Дома культуры «Опалиха», - заключается в сообщении.