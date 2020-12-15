РИАМО - 15 дек. На московском заводе Renault состоялась торжественная церемония схода с конвейера 1,5-миллионного автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр города Сергей Собянин принял участие в мероприятии совместно с гендиректором «Renault Россия» Яном Птачеком.

«Московский завод Renault празднует свой 15-летний юбилей. Не все было гладко в нашем городе за эти 15 лет, случались и кризисы, как в 2008 или 2014 годах. В 2020 году огромным испытанием стала пандемия. Тем не менее, все эти годы завод Renault успешно развивался, а его продукция пользовалась устойчивым спросом у потребителей», - отметил Собянин.

Юбилейным для завода, который за годы стал одним из ведущих предприятий города, стал новый Renault Kaptur в сине-серебристом кузове, оснащенный двигателем ТСе 150 и CVT X-Tronic нового поколения. В мае этого года данную модель успешно поставили на конвейер, в июне – начались официальные продажи в дилерской сети и онлайн-шоуруме.

«Завод производит не только традиционные автомобили, но и беспилотные решения по доставке различных материалов, которые уже находят применение в работе московских медицинских и других социальных учреждений», - сказал Собянин.

Он поздравил коллектив предприятия с юбилеем и выпуском 1,5-миллионного автомобиля, а также пожелал успешной работы в следующем десятилетии.

Автомобильный завод Renault в Москве открыли в 2005 году. Сегодня это завод полного цикла по производству автотранспортных средств, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. Завод отмечается высокой автоматизацией.

На сегодня в производстве используются 150 стационарных роботов, из которых 42 были установлены в прошлом году в рамках создания единой линии в сварочном цеху. На 100% автоматизирована внутризаводская логистика. Доставку и перевозку комплектующих и деталей в цехах осуществляют 160 автоматических беспилотников.

В прошлом году среднегодовая численность работающих составила порядка 5 тысяч человек.

С 2013 года по 2019 год в развитие московского завода инвестировали свыше 18 миллиардов рублей. За это же время на основании соглашения с правительством столицы завод получил налоговые льготы на сумму 2,8 миллиарда рублей.