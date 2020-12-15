РИАМО - 15 дек. Предварительная запись в почтовые отделения Подмосковья доступна жителям большинства городов и действует в 250 отделениях «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Жители Московской области смогут воспользоваться услугой в большинстве муниципалитетов. Например, в Жуковском сервис доступен в отделениях: 140180, 140181, 140185, 140188. В городском округе Раменское записаться на посещение в отделения заранее можно в семи офисах связи на улицах Свободы, Десантной, Михалевича, Космонавтов и Карла Маркса. Также запись доступна в отделении 140050 в Быково и 140140 в Удельной», – говорится в сообщении.

Услуга в виде предварительной записи доступна также в Люберцах, Воскресенске, Луховицах, Долгопрудном, Электростали, Балашихе. В мобильном приложении почты пользователю доступны запись, номера отделений, а также актуальный график работы.

Развитие нового сервиса стартовало в Москве в начале апреля. Теперь услуга в виде предварительной записи доступна во всех крупных офисах почты. Для того, чтобы прийти в отделение по предварительной записи, необходимо воспользоваться услугой не менее чем за час до визита. Обслуживание клиента пройдет вне очереди.

В отделениях «Почты России» предусмотрено одно или несколько операционных окон, где будут обслуживаться клиенты, воспользовавшиеся предварительной записью. Номер необходимого окна отобразится в момент оформления заявки. Отмена записи или изменение времени своего визита в отделение доступны в мобильном приложении и на сайте «Почты России» по ссылке: https://www.pochta.ru/.

Почта также предоставляет дистанционные услуги в виде заказа доставки посылок, а также мелких пакетов на дом, вызова курьера, оформления подписки, возможности вести юридически значимую переписки с госорганами, оплаты коммунальных услуги.