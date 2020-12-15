РИАМО - 15 дек. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Москвы и его заместителя, их обвиняют в покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«С сентября по октябрь 2019 года начальник полиции отдела МВД России по району Дорогомилово <...> и его заместитель вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств знакомого адвоката в размере 7 миллионов рублей, в отношении которого проводилась процессуальная проверка», - говорится в сообщении.

За эти деньги они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

«В действительности такой возможности соучастники не имели, а полученные деньги намеревались присвоить себе», - добавляется в материале.

17 октября 2019 года подозреваемые встретились с потерпевшим. Там их задержали с поличным.