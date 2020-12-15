РИАМО - 15 дек. В городском округе Щелково компания «Простор Л» планирует построить производственный комплекс холодильного оборудования общей площадью 18,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Архитектурно-градостроительный облик объекта согласовали. Комплекс планируют построить в третьем квартале следующего года.

«Предприятие будет полностью покрывать нужды в технологическом и холодильном оборудовании для ледовых арен и любительского спорта (ледовых катков), различных отраслей пищевой и химической промышленности, низкотемпературных складов», - говорится в сообщении.

На производстве будет создана полноценная база для выполнения всех видов работ: проектирования и производства продукции, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание объектов.

В планах компании наладить выпуск 15 холодильных агрегатов, 20 венткамер и 20 хоккейных бортов в месяц.

«Подмосковная компания «Простор Л» уже более 25 лет реализует крупные проекты в области холода не только в Московской области, но и в других регионах, обеспечивая необходимым оборудованием ледовые дворцы в Москве и Красноярске», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что объем инвестиций в производственный комплекс в городском округе Щелково составляет 60 миллионов рублей. Там будет создано 100 рабочих мест.