РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска принимает участие в разработке национального стандарта ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию Ростех) принимает участие в разработке национального стандарта ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники». Работа над проектом нацстандарта ведется около полугода, в настоящее время документ опубликован для общественного обсуждения», - говорится в сообщении.

Стандарт должен определить общие положения разработки цифровых двойников высокотехнологичных промышленных изделий.

Текущий уровень развития науки и техники позволяет создавать математические и компьютерные модели, описывающие с высоким уровнем достоверности поведение изделий промышленности на всех стадиях жизненного цикла - разработка, производство, эксплуатация, утилизация. Данные о процессах, собранные в единую систему – цифровой двойник, всесторонне описывающий изделие.

Применение цифровых двойников позволяет системно подходить к разработке, производству, модернизации и эксплуатации изделий высокотехнологичных отраслей промышленности. Новый стандарт определит общие положения создания цифровых двойников как для вновь разрабатываемых изделий, так и для ранее спроектированных или уже эксплуатируемых высокотехнологичных промышленных изделий, в том числе в оружейной отрасли.

Цифровые двойники помогут сократить количество циклов разработки, производства и испытаний опытных образцов изделия, а также минимизировать изменения, вносимые в конструкцию на стадиях опытного производства и испытаний. Цифровой двойник проходит все стадии жизненного цикла изделия, совершенствуясь и становясь «умнее». Поэтому их применение позволит сократить время на разработку и производство новых конкурентоспособных изделий, повысить их качество и надежность.