РИАМО - 15 дек. Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории «Завода имени И.А. Лихачева» в столице начнут в начале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Всего предстоит построить более 3 километров дорог, в том числе мост через старое русло реки Москвы 415,54 метра», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс с ограниченным участием в электронной форме на строительство мостового сооружения. Работы должны выполнить в течение 2,5 лет.

Проект предусматривает строительство магистральных улиц общегородского значения — проектируемого проезда №4062 протяженностью 1,77 километра и проектируемого проезда №4062 протяженностью 0,91 километра.

«В настоящее время в проектировании находятся четыре объекта на территории бывшего завода ЗИЛ. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина их строительство мы должны завершить до конца 2024 года», - добавил Загрутдинов.