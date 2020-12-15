РИАМО - 15 дек. На северо-западе столицы появится спорткомплекс с ледовой ареной, центром художественной гимнастики и автоспорта, он разместится на Летной улице, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Проект «Чкалов Арены» на территории бывшего Тушинского аэродрома был одобрен Москомархитектурой. Общая площадь спорткомплекса составит порядка 32 тысяч квадратных метров.

«Все здание будет разделено на три соответствующих разноэтажных блока. При этом центр художественной гимнастики расположится в отдельном корпусе, который будет связан с ледовой ареной и центром автомобильного спорта надземным переходом. В целом это будет современное спортивное сооружение, отлично подходящее для тренировок и соревнований», – сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

В блоке центра художественной гимнастики будут проходить тренировки и местные соревнования. Также в центре можно будет играть в гандбол, волейбол и баскетбол в универсальном зале-трансформере, заниматься физподготовкой и посещать фитнес-центр с бассейном.

На ледовой арене оборудуют две площадки, которые приспособят для занятий фигурным катанием и хоккеем. Дополнительно здесь разместятся вспомогательные помещения в виде раздевалок, тренерских, залов индивидуальных занятий, помещений специальной физподготовки и хореографических залов.

Центр автоспорта разделит помещение с Федерацией фехтования России, для которой в комплексе будут отведены тренировочные залы на три и девять дорожек, инвентарные и тренерские.

Сочетание прямоугольных объемов разных зон комплекса станет внешним оформлением здания. В отделке будут использоваться перфорированные кассеты. Территорию благоустроят и озеленят. Здесь будет организована пешеходная зона, высажены кустарники и деревья.