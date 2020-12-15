РИАМО - 15 дек. В текущем году количество жалоб на нарушения природоохранного законодательства снизилось на 37%, что свидетельствует о повышении эффективности природоохранной работы в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По сравнению с 2019 годом мы получили на 2,3 тысячи жалоб меньше, это 37% падение. Хочу отметить, что на столько же сократилось количество повторных обращений жителей в министерство. Цифры свидетельствуют о том, что природоохранная работа в регионе в нынешнем году стала еще более эффективной», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, по динамике снижения числа жалоб Минэкологии заняло шестое место среди подмосковных ведомств.

Он добавил, что в текущем году также возросла эффективность борьбы с загрязнением водных объектов и нелегальными свалками, которые представляют собой основные экологические нарушения. Так, за год в Московской области затампонировали 255 незаконных водоспусков, а еще ликвидировали 457 незаконных свалок.