РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Управляющие компании подмосковного Подольска будут размещать на фасадах домов баннеры с номерами квартир неплательщиков по услугам ЖКХ, сообщается на сайте администрации округа.

Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг – обязанность собственников и нанимателей помещений. Вместе с тем, в настоящее время дебиторская задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги является наиболее распространенным видом долга во взаимоотношениях между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства.

«УК округа проводится регулярная досудебная претензионная работа с должниками по оплате за жилищно-коммунальные услуги, а именно: обход с разъяснениями об оплате задолженности, размещение объявлений, направление уведомлений, звонки. В настоящее время управляющими организациями реализовывается пилотный проект по размещению баннеров 4 на 4 квадратных метров на фасадах многоквартирных домов, на которых будет отражена информация об общей сумме долга за ЖКУ по дому, а также номера квартир неплательщиков, имеющих самую большую задолженность, с указанием ее суммы», - говорится в сообщении.

Данная мера направлена на побуждение злостных неплательщиков к оплате имеющейся задолженности и повышению платежной дисциплины населения в целом.