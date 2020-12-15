РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого из-за денежного долга в размере 200 тысяч рублей, сообщается на официальной странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, в 2017 году жительница Балашихи обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее сожителя. Спустя некоторое время автомобиль потерпевшего был найден в лесополосе городского округа Домодедово. Местонахождение водителя долгое время было неизвестно. В результате действий следователей, криминалистов и оперативных сотрудников удалось установить свидетеля убийства.

«Было установлено, что потерпевший отказывался возвращать обвиняемому долг в размере 200 тысяч рублей, на этой почве между ними происходили конфликты», - говорится в сообщении.

9 июля 2020 года обвиняемый нанес должнику смертельное ножевое ранение, после чего закопал его тело в лесополосе. В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили тело мужчины.

«По уголовному делу проведена объемная работа: осмотры, проверки показаний на месте, ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские, биологические, генетические, дактилоскопические, психолого-психиатрические и другие. Собранные по делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - отмечается в материале.